Üniversite öğrencisi gençler firma ve kurumların temsilcileriyle tanışıp yüz yüze görüştü. İş ve staj imkanlarını öğrenerek kariyer planlaması yaptı.

Londra ve Rotterdam'da sonra, "Talent for BIZ 2022" kariyer fuarının son durağı Almanya'nın Köln kenti oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinesinde düzenlenen fuar 2 gün sürecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Biz gençlere ulaşmak zorundayız, onlara destek vermek zorundayız. Çünkü onlar gençler ve hayatı yeni keşfediyorlar. Bizim için insan değerlidir. Nerede çalışıyorsa çalışsın değerlidir." dedi.

Öğrencilere iş imkanı

Fuarda öğrencilere mezun olmadan iş imkanı sağlanıyor.

Salim Atay, "Bizim şirketlerimiz bu fırsatları çok iyi sağlıyorlar. Almanya çok büyük bir ekonomi, çok büyük bir endüstrisi var. Ama bizim sunduğumuz fırsatı acaba aynı ölçekte bir şirkette sunabiliyor mu? Bu da bir realite." ifadelerini kullandı.

Fuara katılım yüksek oldu.

Ak Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "Biz kendi gücümüzü fark edelim. Yani türkiye'nin insan kaynağı, Türkiye'nin içinde de , dışında da muhteşem. Hep anlatılan dışarıya gitmek isteyenler var diye konuşuluyor. Ben bugün Türkiye'ye dönmek isteyen yüzlerce genç görüyorum." şeklinde konuştu.

Bazı öğrenciler Köln'deki 'Talent for BIZ' etkinliğine Hollanda'dan gitti

Kariyer fuarına Almanya'nın farklı kentlerinden 2 binin üzerinde gencin katılması bekleniyor.

Almanya dışından da katılanlar oldu:

"Bu fuara Hollanda'dan katılıyorum. Daha öncede Rotterdam'daki fuara katılmıştım. Kariyer gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tarz fuarların."

TRT standına yoğun ilgi

TRT'nin de katılımcı olduğu etkinlikte Türkiye'nin önde gelen 24 kurum ve kuruluşu da yer aldı.

TRT standı gençlerden yoğun ilgi gördü.

"Talent for BIZ 2022" Eylül ayından itibaren ABD, Özbekistan, Endonezya ve Malezya'da yapılacak.