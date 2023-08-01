Kararlar Resmi Gazete’de: YÖK’e 5 üye, 20 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu üyeliklerine ve 20 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.

Kararla, aralarında İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu 20 üniversitede görev yapacak rektörler de açıklandı.

Buna göre İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı getirildi.

Prof. Dr. Metin Sitti Koç Üniversitesi rektörü, Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü olarak görevlendirildi.