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Gündem
TRT Haber 01.08.2023 00:00

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek.

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

İlk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.

Memur-Sen'den yüzde 110 artış talebi

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek.

Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Heyetler bir araya gelecek

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

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