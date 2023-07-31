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Gündem
AA 31.07.2023 19:52

Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu

HSK tarafından 25 Temmuz'da Yargıtay üyeliğine seçilen 6 yeni üyenin görev yapacağı daireler, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi.

Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu

Kurul, Yargıtay üyeliğine seçilen Yeşim Garipoğlu Özen, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Hakan Türkön, Okan Albayrak ve Seyfi Han'ın görev yapacağı daireleri belirlemek için Yargıtay Kanunu'nun 10. maddesi gereğince toplandı.

Daire başkanlıkları ve üyelerin talep, ihtiyaç, iş ve kadro durumları ile mevcut üyelerin emeklilik takvimine göre oy birliğiyle alınan karara göre Özen 4. Ceza Dairesine, Moğul 1. Hukuk Dairesine, Çiftçi 12. Hukuk Dairesine, Türkön 1. Ceza Dairesine, Albayrak 11. Hukuk Dairesine, Han ise 8. Hukuk Dairesine görevlendirildi.

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