Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.07.2023 15:32

THY'nin kadın kabin memuru başvuruları 10 Ağustos'a kadar sürecek

Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın adayların 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabileceğini belirtti.

THY'nin kadın kabin memuru başvuruları 10 Ağustos'a kadar sürecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, sayısı 15 bine yaklaşan kabin ekibinde yeni üyeler kazandırmak amacıyla yayınlanan kadın kabin memuru ilanı "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Başvuruların ardından kabin memuru olarak değerlendirme süreci başarıyla geçen adaylar yaklaşık 2 ay süren eğitiminin ardından THY'nin uçuş kadrosuna dahil ediliyor.

THY'nin uçuş gerçekleştirdiği her noktada Türk misafirperverliğinin gökyüzündeki temsilcileri olan kabin memurları, aynı zamanda gösterdikleri güler yüz, üstün hizmet ve emniyet anlayışı sayesinde şirketin önemli bir çalışanı olarak kabul ediliyor.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
16:02
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu
15:52
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
15:50
Van'da 139 kilogram esrar ele geçirildi
15:52
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye ile artan iş birliğine vurgu
15:59
Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ