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Gündem
AA 31.07.2023 14:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından devam eden çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, deprem bölgesindeki mevcut duruma ilişkin ve yürütülen faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Depremzedeler için yapımına başlanan kalıcı konutların inşası ve altyapısı, Yerinde Dönüşüm Projesi, bölgedeki sosyal hayata ilişkin projelerin ele alındığı toplantıda, hükümet ve yerel yönetimler tarafından, gelecek dönemde deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bu hizmetlerin finansmanı gibi öncelikli konuların üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

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Cevdet Yılmaz Deprem
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