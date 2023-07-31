Bakan Fidan: Danimarka ve İsveç provokasyonların zararlarını görmeye başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenedi.

Bakan Fidan, "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine de değinen Fidan şöyle konuştu:

"Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip. Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir."

'Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalar sağlanırsa ilişkilerimiz normalleşir'

Fidan açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dondurulmasının sebebi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmesiydi. İşgal filen sona ermiş olsa da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır anlaşması yoğun şekilde sürmekte. Biz yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bizim pozisyonumuz Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalar sağlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkileri normalleştirme anlamında iradesi bulunmakta. Türkiye'nin de ilişkilerini normalleştirerek ekonomik ve istikrar kalkınma sürecini bir an önce başlatmayı istiyoruz."

"Danimarka ve İsveç bu provokasyonların zararlarını görmeye başladı"

Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e gerçekleştirilen saldırılarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an-ı Kerim'e gerçekleştirilen saldırılarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hafta sonu bazı gelişmeler oldu. İslam ülkeleriyle koordinasyonlarımız devam etmekte. Geçtiğimiz haftalarda ortaklaşa ne yapılabilir şeklinde farkındalık oluşturuldu. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin ciddi bir farkındalık oluşturularak nasıl bir çözüme kavuşur arayışına iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Önemli olan İİT ülkelerinin ortak çalışmalarına devam etmesi. İİT bugün çevrim içi toplantı yapacak, ben de katılacağım. Bu konunun vehameti karşı taraflarca anlaşılıyor. Danimarka ve İsveç bu provokasyonların zararlarını görmeye başladı. Bu süreç içinde de gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

[Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin dışişleri bakanları çevrim içi toplantı yapacak. Ben de toplantıya katılacağım.https://t.co/SJZq9DIiXn pic.twitter.com/FfzaNz3ooJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2023

Bayramov da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili, "Müslümanların duygularını inciten bu davranışları kınıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliği Avrupa'nın enerji güvenliğine de katkıda bulunuyor"

İki ülke arasındaki enerji iş birliğine de değinen Fidan, "Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliği Avrupa'nın enerji güvenliğine de katkıda bulunuyor. TANAP, Avrupa'nın önemli bir gaz tedariki konumunda. Gelecek kış Avrupa'da bir kriz olabilir. Tedarik miktarında değil fiyat anlamında da sıkıntılar var. İlave kapasite yapılması ve TANAP'ın kapasitesinin artırılması konusunda çalışmaktayız" dedi.