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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 31.07.2023 10:43

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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