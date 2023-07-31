'Ebabil'de sona gelindi: Zırhları delip geçiyor

IDEF’23 Savunma Sanayii Fuarı’nda herkesin gözü kulağı tanklar, SİHA’lar, füzeler gibi projelerin üstünde olsa da aslında arka planda harp sahası için son derece kritik teknolojiler geliştiren firmaların varlığı da dikkat çekiciydi…

Fuarın katılımcılarından HC Ar-Ge'nin geliştirdiği Ebabil teknolojisi de bunlardan biri… Genel Müdür Cengiz Durmuş, söz konusu kabiliyetin sadece Türkiye için değil dünyada da bir ilk olduğu iddiasında. Durmuş’a göre Ebabil, Türk savunma sanayiinde yakın zaman sonra en çok konuşacağımız gelişmelerden biri olacak…

[Ebabil teknolojisi farklı boyutlardaki tüm mermi çekirdeklerine uygulanabiliyor.]

Tüm mermi çaplarına uygulanabiliyor

Cengiz Durmuş, Ebabil’i daha net anlayabilmemiz için önce kısa bir bilgi paylaşıyor. Bir merminin içinde kapsül, kovan, barut ve mermi çekirdeği olduğuna dikkat çekiyor. Ebabil, mermi çekirdeğine uygulanan bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Ebabil teknolojisi uygulanan mermilerin orijinallerine oranla çok daha hızlı ve daha yüksek kinetik enerjiye sahip olduğunu anlatıyor Durmuş ve “Bu teknoloji bilinen tüm mermi çaplarına kullanılabiliyor. 6,35’ten tutun da 175 mm obüs mermisine kadar hepsine Ebabil uygulamak mümkün” ifadesini kullanıyor.

[HC Ar-Ge Genel Müdürü Cengiz Durmuş.]

En çok kullanılan zırhları delip geçiyor

Sahip olduğu yüksek hız ve kinetik enerji haliyle çok kritik kabiliyetleri beraberinde getiriyor. Durmuş’a göre merminin menzilinin artması ya da vurduğu yerdeki etkinin kat be kat fazla olması bunlardan biri.

Cengiz Durmuş, HC Ar-Ge olarak 10 yılı aşkın bir süredir söz konusu teknolojiyi geliştirmek için çok yoğun bir şekilde çalıştıklarından bahsediyor ve ulaştıkları kabiliyetin sadece Türkiye için de dünyada da tek olduğunu iddia ediyor.

[Ebabil, obüs mermilerine de kullanılabiliyor ve etkisi çok daha fazla oluyor.]

Ebabil’i denedikleri 50X50 ebatlarında zırh çeliği önünde sistemi anlatıyor Durmuş ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Genelde personel taşıyıcı araçların zırhında bu malzeme kullanılıyor. Biz bu malzemeye tüfekten çelik uçlu mermiyle, 44 Magnum’la hatta dünyanın en büyük seri üretilmiş tabancası olan Smith Wesson 500 ile atışlar yaptık. Herhangi bir penetrasyon yani atış yapılan yerde delinme olmadı.

Fakat tüfekle dahi delinmeyen zırha ebabil teknolojisiyle üretilmiş mermi çekirdeğini tabancayla ateşlediğimizde delinme çok net şekilde görülüyor. Bunu merminin Ebabil teknolojisi sayesinde ulaştığı hızla yapıyoruz. Tahribatı yüksek olan bu çekirdeğin zırh çeliğini bir karton gibi deldiğini görüyoruz.

Bu ürünün tasarımı tamamen bize ait. Bizim ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz bir teknoloji. Sahada dengeleri doğrudan etkileyebilecek olan Ebabil’i yakın gelecekte envanterde göreceğimize inanıyoruz.”

