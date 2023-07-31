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TRT Haber 31.07.2023 06:22

Bakan Yerlikaya: Esenyurt'taki saldırının şüphelilerinden biri daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin bir kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Esenyurt'taki saldırının şüphelilerinden biri daha yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö. yakalandı.

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi. 

 

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