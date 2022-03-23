Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddialara tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddialarına "Yüklenici firmalara rant sağlandığı iddiası yalan. Müfterilerle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yüklenici firmaya kilometre başına yaklaşık 2,5 kat ödeme yapıldığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Firmanın projeyi erken bitirmesi ile daha fazla gelir elde edeceği iddialarını yalanladı.
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf sağlanacağını belirtti.
Köprünün istihdama yıllık etkisinin 118 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü
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