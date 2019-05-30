Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada, cezalar belli oldu. 119 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 56 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık hakkında da müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz’ Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne götüren eski Albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Oğuz Yalçın ve İlhan Ocakçıoğlu da 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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