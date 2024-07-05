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AA
HABER GİRİŞ
05.07.2024 14:45
, 05.07.2024 14:47
SON GÜNCELLEME
05.07.2024 14:47
Kamuda tasarruf tedbirleri Meclis Başkanlığı'nda
Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Ayrıntılar gelecek...
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