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Gündem
AA 05.07.2024 14:45

Kamuda tasarruf tedbirleri Meclis Başkanlığı'nda

Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kamuda tasarruf tedbirleri Meclis Başkanlığı'nda

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