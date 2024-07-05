UEFA'ya 'Demiral' tepkisi

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.

Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları ifade etti:

"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

"Karar, futbol tarihinde unutulmayacak kara leke olacak"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Kararın futbol tarihinde unutulmayacak kara leke olarak yerini alacağını kaydetti. Kılıç, siyasi bir yaklaşımın yansıması olan bu kararla milli sevince gölge düşürülmek istendiğini belirtti. Ancak, kararın milli heyecana gölge düşüremeyeceğini ifade etti.

"Karar, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdü"

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir" dedi. Kararın, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı UEFA'nın kararını.

Verilen cezanın, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. Bizim Çocuklar kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır."

Dışileri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz.

Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."