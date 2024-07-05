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Gündem
TRT Haber 05.07.2024 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçına gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finali müsabakasını izlemek üzere Almanya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçına gidecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Maça gitme kararımızı verdik"

Milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan UEFA'ya tepki gösterdi:

"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."

Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Merih Demiral'a 2 maç ceza

Öte yandan UEFA Disiplin Kurulu, skandal bir karara imza atarak EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu karara itiraz edecek. Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda ve milli takımın tur atlaması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

Scholz: Memnuniyet duyuyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek finali müsabakasını izlemeye gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olduğunu dile getiren Scholz, kendisiyle uluslararası toplantılarda sık sık görüştüğüne ayrıca telefonda konuştuğuna dikkati çekti.

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Almanya EURO 2024 Recep Tayyip Erdoğan
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