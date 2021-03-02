Kontrollü normalleşme kapsamında kamuda çalışma saatlerine ilişkin yeni genelge yayımlandı. Genelge ile, kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma uygulaması kaldırıldı.

Normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmaya bugün itibariyle geçilecek. Yeni genelgeye göre, gerektiğinde valiler tarafından illerde farklı mesai saatleri de belirlenebilecek.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 60 yaş ve üzerinde olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.