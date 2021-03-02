Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 02:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.
TÜİK Başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in atanmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevlendirilmiştir."
Etiketler: TÜİK Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
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