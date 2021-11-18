Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının salgın koşullarında beklenenden fazla katılım olması gerekçesiyle ertelendiği duyuruldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bugün saat 11.00'de yapılacağı bildirilen toplantının ertelendiği duyuruldu.
Bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin, "Toplantı beklenenden fazla katılım olmasından dolayı, pandemi tedbirleri gereği ileri bir tarihte çevrim içi olarak yapılmak üzere ertelenmiştir" bilgisini paylaştı.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin
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