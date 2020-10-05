Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısıyla Fransa’da "aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağı" açıklamasına siyasilerden tepki sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından, Macron'un sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."

Fransa CB Macron’un “İslam krizde” iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa’nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 5, 2020

Macron'un açıklamaları

Macron, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" demişti.

"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" yorumunu yapmıştı.