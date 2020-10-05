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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.
Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
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