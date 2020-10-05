NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye temasları kapsamında öğle saatlerine doğru Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Stoltenberg'in uçağı Esenboğa Havalimanı'na 11.25'te iniş yaptı. Stoltenberg, saat 12.05 sıralarında Dışişleri Bakanlığına geçti.

Bakanlıkta heyetler arası görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg, ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme akşam

Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığında da görüşme yapması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan’ın Navtex ilanının masada konuşulacak konular olduğu öğrenildi.

Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.