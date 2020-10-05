Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşme sonrası açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile olan görüşmesinde Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız.

Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

"Terörle mücadelemizde müttefiklerimizden destek bekliyoruz"

Bugün maalesef bazı müttefiklerimiz PKK/YPG terör örgütüne destek veriyor. Bu konuda Genel Sekretere üye ülkelere iletilmesi için sitemlerimizi ilettik. Terörle mücadelemizde müttefiklerimizden destek bekliyoruz.

"Türkiye'nin elzem olan ihtiyacının karşılanması gerekiyor"

Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmek gerekiyor. Biz müttefiklerimizden hava savunma sistemi alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık. Bunun NATO içinde yarattığı hassasiyeti görüyoruz. Ancak Türkiye'nin elzem olan bu ihtiyacının karşılanması gerekiyor, NATO'nun ve müttefiklerin de bunu anlaması gerekiyor.

[NATO Genel Sekreteri Ankara’da] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Savunma sanayiindeki ihtiyaçların karşılanmasında müttefiklerin birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor.https://t.co/LFWPha4oU0 pic.twitter.com/2rGaUOpXmk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2020

NATO'nun bütçesine en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

"Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor"

Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu savaş suçu. Minsk Üçlüsü’nden Fransa, açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk Üçlüsü objektif olmalı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Minsk Üçlüsü’nden Fransa, açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk Üçlüsü objektif olmalı.https://t.co/LFWPha4oU0 pic.twitter.com/fB5Bfy7yzo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2020

"Azerbaycan kendi topraklarında mücadele veriyor"

Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konu olunca bu ülkelere destek veriyoruz. Neden Ermenistan Azerbaycan konusu gündeme gelince Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz? 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. Cesareti nereden buluyorsa Ermenistan Azerbaycan'a saldırıyor. Azerbaycan kendi topraklarında mücadele veriyor. Bizim tutumumuz açık ve net. Başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerekiyor. Azerbaycan'ın şu anda Türkiye'den herhangi bir destek talebi yok. Ama olursa da çekinmeden destek vereceğimizi söyledik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında ve Ermenistan bu işgalin tadını çıkartıyor. Azerbaycan'dan destek talebi olursa çekinmeden vereceğiz.https://t.co/LFWPha4oU0 pic.twitter.com/YVxE05tkyE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2020

Stoltenberg: Karabağ bölgesindeki durumu yakından takip ediyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir.

Amacımız Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek. Sorunlar müzakere, diyalog yoluyla ele alınmalı.

Güvenli bir telefon hattının Türkiye ile Yunanistan arasında kurulmasını sağladık.

Karabağ bölgesindeki durumu yakından takip ediyoruz. Taraflar çatışmaları bir an önce durdurmalılar, bu sorunun askeri bir çözümü yoktur.