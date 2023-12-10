‘Kahramanlar-33’ operasyonlarında teröristlerin kullandığı 78 barınma alanı imha edildi

'Kahramanlar 33' operasyonuna ilişkin detayları İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar hedefteydi.

Güvenlik güçleri 12 ilde tek tek tespit ettikleri bölgelere operasyon düzenledi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 1️⃣2️⃣ ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-33” operasyonlarında;

7️⃣8️⃣ barınma alanı imha… pic.twitter.com/gyNOPa7qpS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2023

Kahramanlar operasyonu kapsamında 78 barınma alanı imha edildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.