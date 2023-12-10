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TRT Haber 10.12.2023 08:34

‘Kahramanlar-33’ operasyonlarında teröristlerin kullandığı 78 barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

‘Kahramanlar-33’ operasyonlarında teröristlerin kullandığı 78 barınma alanı imha edildi

'Kahramanlar 33' operasyonuna ilişkin detayları İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar hedefteydi.

Güvenlik güçleri 12 ilde tek tek tespit ettikleri bölgelere operasyon düzenledi.


Kahramanlar operasyonu kapsamında 78 barınma alanı imha edildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. 

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Ali Yerlikaya Son Dakika Terörle Mücadele
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