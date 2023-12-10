Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan birisi olan “TRT World Forum 2023” sona erdi.

Dünya çapında önemli isimler TRT World Forum 2023'te bir araya geldi. Sayısı 150'yi aşan konuşmacı, 2 gün boyunca uluslararası güvenlik, enerji ve iklim, ekonomi, teknoloji, yapay zeka, medya ve kamu yayıncılığı ile politika gibi birçok konuyu tartıştı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen forumun ana teması “Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler.” oldu.

"Zulme karşı Filistin'in yanındayız"

Forumun ikinci gününde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuklar arasındaydı. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama tepki gösterdi.

"Zulmün karşısında ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde Filistinlileri destekleyen ve İsrail yönetimini zorbalığına isyan eden eylemler düzenlendiğini görüyoruz."

Forum kapsamında, bir çok oturum da düzenlendi. Oturumlarda da, Gazze'ye destek mesajları öne çıktı.

"Dünyayı, dünyaya adil bir şekilde anlatma misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz"

TRT World Forum 2023'ün kapanış konuşmasını TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı yaptı.

Dünyanın geldiği son noktanın derinlemesine ele alındığına dikkati çekti.

"Biz aslında içimizi acıtan hangi mesele varsa onları konuşmak üzere ne kadar bir araya gelirsek, ne kadar konuşursak, o meselelere ilişkin adil ve insani bir çözüme yaklaşma noktasında da o kadar mesafe kat ederiz. Ben buna inanıyorum. Bu anlamda TRT ailesi olarak TRT World Forumu Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak aslında dünyayı, dünyaya adil bir şekilde anlatma misyonumuzun da bir parçası olarak görüyoruz. İnşallah seneye Gazzeli çocukların da kendilerini güvende ve çocuk hissettikleri nice TRT World Forum'larda buluşmak dileğiyle diyorum."

TRT World Forum, her yıl olduğu gibi bundan sonra da, sorunlara mercek tutmaya ve çözüm önerileri sunmaya devam edecek.