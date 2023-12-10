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Gündem
AA 10.12.2023 01:21

TRT World Forum'da "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" paneli yapıldı

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" başlıklı panel düzenlendi.

TRT World Forum'da "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" paneli yapıldı

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında, Jaffar Hasnain'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Petroleb Kıdemli Danışmanı Naji Abi-Aad, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Direktörü Stephen John Cahill, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ve Glasgow Üniversitesi Misafir Ordinaryüs Profesör Asit K. Biswas konuşmacı olarak katıldı.

"Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" başlıklı panel öncesi konuşmacılar ve katılımcılar, İsrail'in Gazze'de katlettiği siviller için saygı duruşunda bulundu.

WFP Türkiye Direktörü Cahill, küresel gıda fiyatlarının yükseldiği dönemde daha fazla insanın açlığa mahkum olduğunu söyledi.

Sudan, Ukrayna, Myanmar ve Gazze'de gıda konusunda çözülmesi gereken problemler olduğunu kaydeden Cahill, gıda güvenliği konusunda yaşanan ilerlemenin yeterli olmadığını belirtti.

Petroleb Kıdemli Danışmanı Abi-Aad, enerji güvenliğinin ve kaynaklarının önemli olduğuna dikkati çekerek "Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun tecrübesinden şunu keşfettik ki Batı'yı eski gaz hattına bile bağlasak bu gerçekten barışçıl bir ortam sağlamayacak." dedi.

Orta Doğu ve Ukrayna'daki politik problemlerden dolayı bölgedeki boru hatlarının kapalı kaldığını aktaran Abi-Aad, krizlerden kaynaklı olarak enerji bağlantılarının bir istikrara ulaşamadığını söyledi.

MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kibaroğlu, ırmakların politik sınırların oluşumunda uzun bir süre boyunca rekabetçi su, gıda politikasının bir parçası, bu süreçte "suyun" anahtar bir nokta olduğunu belirterek "Bu politikalar, koordine olmayan politikalara yol açtı ve çevre üzerinde de negatif bir etkiye ve anlaşmazlıklara neden oldu." ifadesini kullandı.

"Dünyada yeterli gıda, su, enerji var ancak biz onları doğru idare edebilirsek"

Glasgow Üniversitesi Misafir Ordinaryüs Profesör Biswas, "Dünyada yeterli gıda, su, enerji var ancak biz onları doğru idare edebilirsek ama yaptığımız bu değil maalesef. Hiçbir enerji susuz üretilemez, hiçbir su da enerji olmadan üretilemez." diyerek su olmaksızın gıdanın üretilemeyeceğini söyledi.

Biswas, su kullanımıyla ilgili Birleşmiş Milletler istatiksel verilerine değinerek insanların, musluk suyunun güvenilir olmadığına dair bir inançlarının olduğunu kaydetti.

Panelin ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tüm katılımcılara teşekkür etti.

TRT World Forum, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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