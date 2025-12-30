Duman 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.12.2025 10:20

Kahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman polisimiz şehit oldu.

Şehitlerimiz için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

 

Polis Memuru İlker Pehlivan Yalova Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonra Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenaze töreni memleketi Düzce'de yapılacak. Külünk, Akçakoca ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kapkirli köyü mezarlığına defnedilecek.

Operasyonda şehit olan polislerden Yasin Koçyiğit ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı Şereflikoçhisar ilçesi Çalönü Kasabası Mezgit Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Naaşı köy mezarlığında toprağa verilecek.

ETİKETLER
DEAŞ Şehit Terörle Mücadele Yalova
Sıradaki Haber
DEAŞ operasyonuyla ilgili "provokatif paylaşım" yapan 16 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Ankara'da yılbaşında birçok yol trafiğe kapatılacak
11:54
Yalova'da şehitlerimiz için tören düzenlendi
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
11:41
Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, Sydney saldırısı sonrası Müslüman karşıtı vakaların arttığını belirtti
11:38
Gazze'de soykırımdan sağ kurtulanlar bu kez çadırlarda hayatta kalmanın savaşını veriyor
11:41
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ