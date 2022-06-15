Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadir Şeker dosyası yeniden incelenecek
Konya'da, şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulmuştu. O karara ilişkin dosya Konya'ya gönderildi.
Kadir Şeker hakkında verilen kararın bozulmasının ardından Konya'ya gönderilen dosya, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden incelenecek.
Mahkeme, bu süreçte Kadir Şeker'in tahliye olup olmayacağına karar verecek, ardından da mahkeme tarihini belirleyecek.
14 Ekim 2020 tarihinde 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kadir Şeker önce müebbet hapse çarptırılmış, verilen ceza indirimlerle 12 yıl 6 ay olarak belirlenmişti.
Mahkeme, Yargıtay'ın kararına uyarsa ceza düşebilir
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetmişti.
Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa Şeker'e verilen ceza daha da düşürülebilir.
Etiketler: Konya
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