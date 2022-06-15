Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yapacağı ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanısıra başta Bosna-Hersek olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerdeki mevkidaşları, Devlet/Hükümet Başkanları ve Meclis Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Türk toplumu temsilcileriyle biraraya gelecek.

Öte yandan 16 Haziran 2022 tarihinde Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu’na iştirak edecek, anılan Forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapacak.

Ayrıca Forum marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu temsilcileriyle de biraraya gelecek.

