Kadir Şeker hakkında verilen kararın bozulmasının ardından Konya'ya gönderilen dosya, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden incelenecek.

Mahkeme, bu süreçte Kadir Şeker'in tahliye olup olmayacağına karar verecek, ardından da mahkeme tarihini belirleyecek.

14 Ekim 2020 tarihinde 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker önce müebbet hapse çarptırılmış, verilen ceza indirimlerle 12 yıl 6 ay olarak belirlenmişti.

Mahkeme, Yargıtay'ın kararına uyarsa ceza düşebilir

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetmişti.



Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa Şeker'e verilen ceza daha da düşürülebilir.

