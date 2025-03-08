Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki kadın personelin silahlı eğitimine ilişkin video paylaştı.

"Güçlü kadın, güçlü jandarma, güçlü toplum"

Komutanlığın sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Güçlü kadın, güçlü jandarma, güçlü toplum" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, "Kadınların gücü, jandarmanın kararlılığıyla birleşiyor. Her alanda eşit, cesur ve güçlü kadınlar ile görev başındayız" ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, kadın personelin silahlı eğitimlerine ilişkin görüntüler yer aldı.