Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların sosyo-ekonomik olarak gelişmelerini hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşviklerle desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını dile getiren Yanık, bu kapsamda, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Destek Merkezi (SODAM) sayısını bu yıl içerisinde artıracaklarını bildirdi.

Yanık, "Bu yıl itibarıyla 43 ilde 330 merkezle hizmet sunan ADEM sayısını 656'ya çıkartacağız. 18 ilde faaliyet gösteren 43 SODAM sayısını da 116'ya yükselteceğiz." dedi.

Merkezlere 1,2 milyar lira kaynak

Bakan Yanık, ADEM ve SODAM'larda kadınlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler verdiklerini belirterek, bu yıl içinde bu merkezlere toplam 1,2 milyar lira kaynak aktaracaklarını da kaydetti.

Daha fazla kadının faydalanabilmesi için merkezlerde kreşlerin de bulunduğunu belirten Yanık, böylece faydalanıcıların çocuklarının kurslar sırasında vakit geçirmelerini sağladıklarını anlattı.

Merkezlerde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kurslarının rağbet gördüğünü aktaran Yanık, ayrıca, Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kursları ile müzik, kültürel, sosyal ve spor kurslarının da bulunduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mesleki ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlere de yer verildiğini bildirdi.

Yanık, "2012'den bu yana faaliyet gösteren ADEM'lerden 2,7 milyon, 2014'ten itibaren açtığımız SODAM'lardan da 330 bin kadınımız yararlandı." dedi.