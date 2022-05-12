Toplumsal şiddetle mücadele için önemli bir adım daha atıldı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artıran düzenleme Meclis'ten geçti.

Yasa ile ısrarlı takip, ceza kapsamına alınıyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu eylem, çocuğa ve boşanılan eşe karşı olursa, mağdurun okulunu ya da konutunu terk etmesine yol açarsa ceza katlanarak artacak.

Kadına şiddete ceza ağırlaşıyor

Yasayla, kadınlara karşı eziyetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlayacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis olacak. Kadınlara karşı işlenen suçların tamamında baro, avukat görevlendirecek.

Cezalarda iyi hal indirimi de yeniden düzenlendi. Bundan böyle iyi hal, takdir indirimi nedeni olarak görülemeyecek.

Sağlıkta şiddete yeni önlemler

Yasayla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası da artacak. Kasten yaralama katalog suçu kapsamına alınarak tutuklu yargılamanın önü açılacak.

Ayrıca doktorlara, tıbbi işlem ve uygulamalarına ilişkin cezai soruşturma açılması için Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınması şartı getirilecek.