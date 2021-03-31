İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda görüştü.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında sunum yapıldı. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimi görüşüldü.

"Kadına şiddeti siyasi arenaya çekmek isteyenler var"

Soylu, kadına şiddetle mücadelenin önemli olduğunu vurgulayarak, İstanbul Sözleşmesi üzerinden gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Kadına şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın bulunduğunun ortada olduğunu anlatan Soylu, "Mevcut durumda kadın cinayetleri 2018'de 279, 2019'da 336 ve 2020'de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

KADES'e 105 bin 372 ihbar

Bakan Soylu, KADES uygulamasının öneminden bahsederek, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488'i de asıllıdır" sözlerini kullandı.

İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olayların bildirilme sayısının yükseldiğini ama aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9'luk azalma gerçekleştiğini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"2020'nin ilk 3 ayında 49 bin 477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur."