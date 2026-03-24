Puslu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.03.2026 09:57

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi, ABD-İsrail İran savaşı ve bölgeye yansımaları olacak. Savaşa dair tüm gelişmeler Kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı.

Türkiye; İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da içeren Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki son durum kabine toplantısında kapsamlı olarak ele alınacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisi üzerinde durulacak. Savaşın bir an önce son bulması, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için yapılacaklar konuşulacak.

Ankara'nın önceliği, Orta Doğu'da gittikçe genişleyen ateş çemberinden Türkiye'yi uzakta tutmak. Bunun için 86 milyonun yanı sıra Kıbrıs Türk halkının huzuru için de gerekli adımlar kararlılıkla atılıyor. Kabine, hava sahasının ve hudutların güvenliği konusundaki olası risklere karşı alınabilecek ilave tedbirleri masaya yatıracak.

Savaşın küresel ekonomiye etkisi

Kabine toplantısında enerji fiyatlarındaki ani yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak ve tüketiciyi korumak için yapılacaklar gündeme gelecek. Piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
"Yenidoğan Çetesi" davası devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Suriye'nin Haseke ilinde sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi
FOTO FOKUS
İsrail'in İran'da 'ayaklanma' planı tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ