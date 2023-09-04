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Gündem
TRT Haber 04.09.2023 15:13

Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de yapılacak Kabine toplantısına başkanlık edecek. Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.

Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
[Fotograf: AA]

Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Tahıl koridoru anlaşması, Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlar. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından yarın gerçekleşecek. 

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

Ekonomide gözler OVP'ye çevrildi

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye- Rusya İlişkileri Ekonomik Düzenlemeler
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