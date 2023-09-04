Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Öncelikle bu davetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir.

Tabi Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticarat hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.

"Sinop Nükleer Enerji Santrali ile de bir adım atmamız söz konusu olacak"

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde şuanda devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 25 bine yakın orada istihdam olması önemli. İlk ünite ile ilgili atılmış olan adım güzel. Kaldı ki bizim sizinle daha önce görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santrali ile de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir 'hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru.

Türkiye-Rusya arasındaki en önemli adımlardan bir tanesi turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de şuanda Rusya bizde bir numara öyle bir konumda.

Tüm bunlarla beraber en önemli adım herkes bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl Koridoru ile ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısı ile verilecek mesaj dünyaya özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

"Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz"

Bir diğer aramızdaki önemli konu savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum.

Bu arada bu yaz mevsimi ile ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz 2 uçak ile gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabi bunu 2 kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak. Çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız. Bu tehdidi atlatmamızda çok ciddi faydalar var. Ben, arkadaşlarım, yeni kabinenin yeni üyeleri hepsi adına tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Erdoğan, Putin zirvesi başladı

Soçi'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı.