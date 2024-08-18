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Gündem
AA 18.08.2024 23:24

Kabine üyeleri İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırıyı kınadı.

Kabine üyeleri İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırı, hukuk tanımayan işgalci İsrail’in pervasızlığını bir kere daha gözler önüne sermiştir" ifadesini kullandı.

Göktaş, Gazze'deki katliamın boyutlarını dünyaya anlatmak için üstün bir özveriyle çalışan TRT ailesine geçmiş olsun dileğini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından işgalci İsrail güçleri tarafından Gazze'deki TRT ekibine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Kabine üyeleri İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Saldırıda yaralanan TRT Muhabiri Berhum'a acil şifalar dileyen, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, şunları kaydetti:

"TRT, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçlarını tüm dünyaya duyurarak önemli bir görev üstlenmektedir. Gazetecileri sistematik olarak hedef alan işgalci İsrail, ne yaparsa yapsın Gazze'de işlediği suçların dünyaya aktarılmasını engelleyemeyecek, gerçeklerin üzerini örtemeyecek ve katliamlarını gizleyemeyecektir. Bebek katili İsrailli yöneticiler, hak ettikleri cezayı eninde sonunda çekeceklerdir."

"Uluslararası toplum, bu vahşete karşı harekete geçmelidir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İsrail güçlerinin TRT Arabi'nin Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Hiçbir sınır tanımayan bu terörün durması gerektiğini belirten Işıkhan, "Uluslararası toplum, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu vahşete karşı harekete geçmelidir. Sami Berhum'a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haydut devlet İsrail, vahşet saçmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan soykırımı tüm dünyaya anlatan gazetecileri hedef alan İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum. Sami Berhum'a acil şifalar, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm dünya sussa da bizler Gazze'de yaşanan bu katliama karşı insanlığın yanında yer alacağız."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı en sert şekilde kınadığını belirterek, "Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda yaralanan TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyor, tüm TRT camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

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TRT İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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