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Gündem
AA 18.08.2024 23:01

Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'taki orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını duyurdu.

Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Tunç, hayat kaynağı ormanlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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