Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.08.2024 22:41

Fahrettin Altun: İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun TRT ekibine yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze’den dünyaya “iletişim koridoru” açan TRT’ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek" dedi.

Fahrettin Altun: İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken görevi başında İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum. İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze'den dünyaya 'iletişim koridoru' açan TRT'ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek. TRT muhabiri Sami Berhum'a ve bütün TRT ailesine geçmiş olsun."

ETİKETLER
Fahrettin Altun Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
CHP Genel Başkanı Özel İsrail'in TRT muhabirine saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:14
Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandı
22:51
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı
22:49
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
22:25
İsrail Gazze'nin orta ve güneyine saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü
22:20
Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
21:59
CHP Genel Başkanı Özel İsrail'in TRT muhabirine saldırısını kınadı
Karabük'teki orman yangınında 50 saat geride kaldı
Karabük'teki orman yangınında 50 saat geride kaldı
FOTO FOKUS
MSB alevlerle mücadeleye destek veriyor
MSB alevlerle mücadeleye destek veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ