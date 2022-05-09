Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.55'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, dış politika başlığında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Türkiye'nin bu savaşın önlenmesine yönelik girişimleri ele alındı.

Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, Suriye'deki son gelişmeler ile sığınmacıların durumu da değerlendirildi.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son durum değerlendirildi

İç politika başlığında ekonomideki gelişmeler de masadaydı.

Yüksek fiyat artışları karşısında alınan tedbirlerin piyasaya yansıması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar konuşuldu.

Toplantıda ayrıca terörle mücadele operasyonlarındaki son durum görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.