Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan-Tokayev görüşmesinde ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirilecek.

10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi görüşülecek

Öncelikli başlık ekonomi olacak. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

Turizm, enerji, sağlık ve savunma sanayii gibi konularda iş birliği alanları üzerinde durulacak.

Bölgesel gelişmeler başlığında Türk Devletleri Teşkilatı çatısında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Ukrayna'daki son durum da gündemde

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da görüşmede diğer bir başlık olacak. Erdoğan, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için yürüttüğü çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.