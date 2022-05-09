İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, terörle mücadelede gerçekçi iş birliği ve samimi dayanışmayı vurguladı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Ayrım yapmaksızın teröristlerle ve terörizmle kararlı ve etkin bir mücadele yürüten Türkiye, diğer ülkelerden de aynı şekilde küresel teröre karşı gereken güçlü mücadeleyi, gerçekçi iş birliğini ve samimi dayanışmayı görmeyi beklemektedir.

İsviçre’deki PKK varlığı, terörün zehirli bir sarmaşık gibi Avrupa’yı sardığını ve bu küresel tehdide karşı çok boyutlu bir mücadelenin zaruretini de bir kez daha ortaya koymuştur.

Yıllardır bebekleri, çocukları katlederek ya da onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK’nın bu defa da İsviçre’de bir çocuk şenliğine saldırması, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünün yanı sıra İsviçre için oluşturduğu tehdidi de gözler önüne sermiştir.

Dışişleri Bakanlığı kınamıştı

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türkün katılımıyla bugün Basel meydanında düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.