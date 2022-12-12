Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı saat 15.50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele konusu da ele alınacak

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasını yapması bekleniyor.