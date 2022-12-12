Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde...

Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ilk toplantıyı 7 Aralık'ta yaptı. Taraflar beklentilerini paylaştı.

İkinci toplantının adresi çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Peki bu toplantının gündeminde hangi maddeler olacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hem geçinme indeksleri TÜİK rakamları, enflasyon genel ücretler seviyesi bütün bunlar masada olacak. Taraflar zaten bir anlamda beklentilerini taleplerini dile getirmişlerdi. Mesele biraz daha netleşmiş olur ancak bir rakam açıklamasının o gün olma ihtimalini zayıf görüyorum."

Veriler ve raporla komisyonla paylaşılacak

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, veriler doğrultusunda beklenti ve talepleri değerlendirecek.

Zengin, masada hükümet, işçi, işveren temsilcilerinin olduğunu belirterek, "Masadan çıkacak rakamı kendi kurullarında yönetimlerinde hem işçi tarafı hem işveren tarafı değerlendirecek. Ve masaya kurullarından aldığı yetkiyle son rakamı belirlemek için bir araya geleceklerdir diye düşünüyorum" dedi.

Zam oranının 3. toplantıda belirlenmesi bekleniyor

2023 yılı asgari ücretinin 3'üncü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı.

Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.