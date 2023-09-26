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Gündem
TRT Haber 26.09.2023 15:22

Kabine toplandı: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak.

Kabine toplandı: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplandı. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Emekli zammı gündemde

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu ele alınacak

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.

Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.
Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

İç ve dış siyaset görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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