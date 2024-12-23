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Gündem
TRT Haber 23.12.2024 10:06

Kabine "Suriye ve asgari ücret" gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Kabine toplantısının gündeminde, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

Kabine "Suriye ve asgari ücret" gündemiyle toplandı

Kabine toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Toplantının gündeminde, ekonomideki gelişmeler de var. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. 

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