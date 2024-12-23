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Gündem
TRT Haber 23.12.2024 09:15

Ambarlı Marport Limanı'nda konteyner gemisi yan yattı

Ambarlı Marport Limanı'nda yan yatan Comoros bayraklı AMNAH isimli konteyner gemisindeki 15 personel tahliye edildi. Konteyner gemisinin devrilme anı kameraya yansıdı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Limanı'nda gece saat 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.

Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı.

Olayda hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambarlı Marport Limanı'nda konteyner gemisi yan yattı

Geminin etrafı yüzer bariyerle çevrilerek, deniz kirliliği riski kontrol altına alındı.

Kurtarma çalışmaları, liman başkanlığı koordinasyonunda sürüyor. 

 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Valiliği Deniz Kirliliği
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