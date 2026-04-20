TRT Haber 20.04.2026 06:53

Kabine "Orta Doğu" gündemiyle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak. Geçici ateşkeste sona yaklaşılan ABD-İsrail İran savaşı ve Lübnan'daki son durum ana gündem maddelerinden biri olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da kabine toplantısında ele alınacak.

İran ve Lübnan'da sona yaklaşılan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı bilmecesi ve bölgenin yeniden ateş çemberine dönüşmemesi için yürütülen diplomasi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.

Toplantıda İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak.

Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.

Gazze Barış Planı da masada

Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek. Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum ele alınacak

Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Tarihi süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ABD İsrail Lübnan
08:56
18 günlük bebek için ekipler seferber oldu
08:50
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
09:07
ABD İran gemisine el koydu: Petrol fiyatları yükselişe geçti
08:32
Mezarlıkta 50 bebek cesedi bulundu
08:29
Paris'te İkinci Dünya Savaşı bombası imhası için binlerce kişi tahliye edildi
08:24
Tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
