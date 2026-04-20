Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.04.2026 06:53

Kabine "Orta Doğu" gündemiyle toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak. Geçici ateşkeste sona yaklaşılan ABD-İsrail İran savaşı ve Lübnan'daki son durum ana gündem maddelerinden biri olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da Kabine toplantısında ele alınacak.

İran ve Lübnan'da sona yaklaşılan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı bilmecesi ve bölgenin yeniden ateş çemberine dönüşmemesi için yürütülen diplomasi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.

Toplantıda İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak.

Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.

Gazze Barış Planı da masada

Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek. Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum ele alınacak

Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Tarihi süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.

ETİKETLER
ABD Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İsrail Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ