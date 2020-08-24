Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi, Giresun'da yaşanan sel felaketi, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler, koronavirüs ve terörle mücadele.

Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler Ankara'nın gündeminde

Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların seyrine ilişkin detaylar toplantının gündeminde olacak.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler de Ankara'nın gündeminde. Bölgedeki son durum toplantının önemli gündem başlıkları arasında.

Giresun'daki sel felaketi



Giresun'daki sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları da gündeme gelecek. Bölgeye yapılacak yardımlara ilişkin detaylar değerlendirilecek.

Koronavirüsle mücadelede atılacak adımlar ele alınacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

Özellikle okulların açılmasından önce yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetleri ile ekonomideki gelişmeler de tüm detayları ile ele alınacak.